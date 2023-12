Para esta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, em Belém (PA), cidade localizada no estado do Pará, o tempo será de verão com temperatura máxima de 32°C e mínima de 25°C. A temperatura variará entre esses valores ao longo do dia, tornando-o bastante quente. Esteja preparado para um dia quente em Belém (PA) hoje.