Confira a previsão do tempo para Belém (PA) nesta terça-feira (19 de dezembro de 2023), durante a estação da primavera. A temperatura máxima será de 33°C e a mínima de 24°C. O tempo estará quente e úmido, com possibilidade de chuvas rápidas durante o dia e na noite. Fique atento e se proteja do sol forte e da umidade excessiva.