Este artigo apresenta a previsão do tempo para Balneário Camboriú (SC) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 24°C a 32°C, enquanto a temperatura mínima variará de 18°C a 23°C. O tempo será caracterizado por sol com muitas nuvens, chuvas e sensação de umidade. Fique atento na previsão do tempo e aproveite os dias de sol!