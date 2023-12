Este é o panorama do tempo para a cidade de Bagé (RS) na próxima semana: a temperatura variará de 15°C a 26°C, com dias de sol e muitas nuvens, períodos de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. O índice UV será alto, indicando a necessidade de proteção contra a exposição solar. A umidade relativa do ar será elevada, tornando o tempo bastante úmido. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se!