Este é o relatório do tempo para a cidade de Alvorada (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 18°C e 27°C, com dias chuvosos e outros com sol e aumento de nuvens. Esteja preparado para enfrentar variações de temperatura e umidade, com sensação térmica que pode variar entre fria e muito quente. Fique atento aos índices UV e na velocidade do vento, que soprarão em direção ao Leste-Sudeste e Sul. Confira abaixo os detalhes para cada dia.