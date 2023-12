Este é o relatório do tempo para Alvorada (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 19°C e 34°C, com dias ensolarados e algumas nuvens. Há uma probabilidade de chuva em alguns dias, mas em geral, o tempo permanecerá seco. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o tempo agradável da primavera em Alvorada (RS).