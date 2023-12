O tempo permanece instável em grande parte do Estado nesta quinta-feira (7). Uma área de baixa pressão que estava sobre o RS se afasta e dá origem a uma frente fria, o que favorece a formação de nuvens carregadas no território gaúcho. Na Região Metropolitana, na Serra, no Norte e no Litoral Norte, a previsão é de chuva mais frequente ao longo do dia, intercalada com aberturas de sol. Já no Sul e na Campanha, a chuva será rápida e fraca, com o sol aparecendo entre nuvens. Na Fronteira Oeste, não chove e predomina o sol forte.