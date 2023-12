O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para perigo de tempestade em toda a extensão do Rio Grande do Sul neste final de semana. De acordo com o comunicado, a chuva prevista é de até 100mm por dia enquanto as rajadas de vento podem chegar a 100 km/h. Há possibilidade, ainda, de queda de granizo. Trata-se de um montante expressivo, equivalente a chuva de quase todo mês em alguns municípios.