A quarta-feira (6) será de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Um sistema de baixa pressão que se desloca pelo Estado propicia a formação de nuvens carregadas e intensifica a chuva em todo o território gaúcho. Há previsão de nebulosidade e chuva forte na Região Central, no Sul e no Noroeste. Já na Região Metropolitana, o sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva, com raios, a partir do período da tarde. Em Porto Alegre, o volume de chuva alcançará os 40 milímetros, o que representa 33% do esperado para o mês de dezembro.