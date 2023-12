Fortes pancadas de chuva, temporais e rajadas de vento marcam o fim de semana no RS. Segundo a Climatempo, no sábado (2), a instabilidade prevalece devido à circulação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical em alto mar, resultando chuva volumosa em todas as regiões do Estado. O calor persiste, com a temperatura atingindo 38ºC no RS. No domingo (3), a chuva intensa segue em todo o território gaúcho e o calor reduz um pouco.