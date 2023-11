Nesta terça-feira (28), a instabilidade chega a grande parte do Estado. Uma frente fria se desloca pelo oceano ajudando a canalizar umidade para o território gaúcho e, combinada com a baixa pressão atmosférica, favorece a formação de nuvens carregadas. Dessa forma, a chuva pode ocorrer a qualquer momento do dia na Região Metropolitana, na Serra, no Norte, no Noroeste e na Região Central. Já na Campanha, no Sul e na Fronteira Oeste, a condição é de bastante nebulosidade e pancadas de chuva isoladas.