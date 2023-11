A quarta-feira (29) terá predominância de instabilidade em grande parte do Rio Grande do Sul. O destaque é para o Norte, a Fronteira Oeste, o Litoral Norte e a Região Metropolitana, onde a previsão é de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Em Porto Alegre, a chuva aparece de forma isolada. Já na Região Central e na Campanha, o tempo fica firme.