Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana na cidade de Xangri-lá (RS). No sábado (25/11/2023), durante a primavera, a temperatura variará entre 16°C e 22°C. Já no domingo (26/11/2023), também durante a primavera, a temperatura ficará entre 19°C e 23°C. Não deixe de conferir os detalhes sobre os ventos, umidade, índice UV e horários de nascer e pôr do sol. Esteja preparado para aproveitar o final de semana com segurança e conforto.