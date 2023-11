Este é o boletim do tempo para a cidade de Xangri-lá (RS) para os próximos dias da semana. Na primavera, a temperatura variará entre 17°C e 30°C. Teremos dias com sol e aumento de nuvens, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, possibilidade de garoa de manhã e chuva na noite e na noite. Fique atento às variações do tempo e proteja-se adequadamente.