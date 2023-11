Confira a previsão do tempo para Vitória (ES) nesta semana de primavera: a temperatura variará entre 23°C e 37°C no dia 13/11, entre 24°C e 36°C no dia 14/11, entre 23°C e 35°C no dia 15/11, entre 20°C e 33°C no dia 16/11 e entre 23°C e 31°C no dia 17/11. Não há previsão de chuva e o vento irá soprar na direção de Norte-Nordeste. O índice UV máximo será 11, indicando níveis extremamente altos de radiação UV. A umidade relativa do ar variará de 51% a 87%, deixando o tempo bastante úmido. Proteja-se do sol intenso e mantenha-se hidratado.