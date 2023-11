Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Viamão (RS) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará de 13°C a 32°C. Ao longo dos dias, são esperadas pancadas de chuva em alguns momentos, além de períodos de sol com muitas nuvens. Esteja preparado para as variações de temperatura e para a possibilidade de chuva. Confira abaixo os detalhes para cada dia: 20/11/2023 com máxima de 27°C e mínima de 13°C, 21/11/2023 com máxima de 32°C e mínima de 15°C, 22/11/2023 com máxima de 25°C e mínima de 20°C, 23/11/2023 com máxima de 27°C e mínima de 20°C, 24/11/2023 com máxima de 22°C e mínima de 16°C.