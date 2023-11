Este é o boletim do tempo para a cidade de Tramandaí (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 21°C e 25°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 19°C e 22°C. Na segunda-feira (13/11), a temperatura máxima será de 21°C e a mínima de 20°C. Na terça-feira (14/11), a temperatura máxima será de 22°C e a mínima de 19°C. Na quarta-feira (15/11), a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 20°C. Na quinta-feira (16/11), a temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 21°C. Na sexta-feira (17/11), a temperatura máxima será de 21°C e a mínima de 20°C. Fique por dentro das condições do tempo em Tramandaí e se prepare para enfrentar as variações de temperatura e possibilidade de chuva ao longo da semana.