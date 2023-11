Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Torres (RS). No sábado (4/11/2023), durante a primavera, a temperatura variará entre 14°C e 23°C. Já no domingo (5/11/2023), também durante a primavera, a temperatura ficará entre 13°C e 24°C. Esteja preparado para um tempo um pouco úmido e fique atento às mudanças no tempo. Aproveite o fim de semana com segurança e cuidado.