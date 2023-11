Este é o boletim do tempo para a cidade de Torres (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 26°C a 33°C, enquanto a temperatura mínima variará de 14°C a 19°C. Espere sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva, períodos de nublado e possibilidade de garoa em diferentes dias. Esteja preparado para a umidade, que variará de 62% a 100%. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se do sol forte e da chuva.