Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Teresina (PI). Nos dias 11 e 12/11/2023, durante a primavera, a temperatura máxima será de 39°C e a mínima será de 25°C. O vento irá soprar em direção ao Leste-Sudeste, com velocidades variando de 4 km/h a 18 km/h. O índice UV será extremamente alto, atingindo 11 e 12, respectivamente. A umidade relativa do ar variará de 20% a 73%, deixando o ar bastante úmido. Não há previsão de chuva para o final de semana. Lembre-se de se proteger do sol e manter-se hidratado durante o dia.