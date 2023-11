Este é o panorama do tempo para a cidade de Teresina (PI) na próxima semana: a temperatura variará entre 25°C e 38°C, com sensação térmica entre 19°C (frio) e 39°C (muito quente). Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar variará entre 36% e 89%, tornando o tempo bastante úmido. O vento irá soprar em direção ao Sudeste, Leste-Sudeste e Nordeste, com velocidades variando entre 1 km/h e 12 km/h. O índice UV será alto, indicando níveis extremamente altos de radiação UV. Esteja preparado para dias quentes e úmidos em Teresina (PI) na próxima semana.