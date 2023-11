Confira a previsão do tempo para Teresina (PI) nesta próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 36°C e 41°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 23°C e 25°C. Haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde e na noite em alguns dias. O vento irá soprar em direção Leste-Nordeste, com velocidade entre 1 km/h e 13 km/h. O índice UV será extremamente alto, variando entre 10,3 e 12. Fique atento e se prepare para enfrentar dias quentes e úmidos em Teresina.