Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em São Paulo (SP). No sábado (25/11/2023), durante a primavera, a temperatura variará entre 14°C e 20°C. Já no domingo (26/11/2023), também durante a primavera, a temperatura variará entre 15°C e 23°C. Esteja preparado para um sábado chuvoso e frio, seguido de um domingo com sol e possibilidade de chuva a qualquer hora.