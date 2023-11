Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de São Paulo (SP) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 13°C e 34°C, com destaque para a quarta-feira, dia 8/11, quando a máxima poderá chegar a 33°C. Já a mínima será registrada na segunda-feira, dia 6/11, com 13°C. Não há previsão de chuvas para os próximos dias. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para enfrentar o calor e a umidade.