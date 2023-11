Confira a previsão do tempo para São Luís (MA) neste fim de semana. No sábado (4/11/2023) e no domingo (5/11/2023), durante a primavera, a temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 26°C. No sábado, o tempo será quente, com sensação térmica variando entre 28°C e 40°C, e não há previsão de chuva. Já no domingo, o dia começará com sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e tempo aberto na noite. A sensação térmica variará entre 28°C e 40°C, com probabilidade de chuva de 22%. Fique atento na previsão e aproveite o fim de semana!