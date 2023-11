Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em São Luís (MA): no sábado (25/11/2023) e domingo (26/11/2023), na primavera, a temperatura variará entre 26°C e 32°C. O tempo estará quente e muito quente, com sensação térmica de até 43°C. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para aproveitar o fim de semana da melhor forma.