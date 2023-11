Este é o panorama do tempo para a cidade de São Luís (MA) na próxima semana: a temperatura variará entre 26°C e 32°C, com sensação térmica entre quente e muito quente. Não há previsão de chuva. O vento irá soprar na direção Nordeste, com velocidade entre 14 km/h e 31 km/h. O índice máximo de raios UV será muito alto, variando entre 5,9 e 11,9. A umidade relativa do ar variará entre 57% e 91%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para dias quentes e úmidos em São Luís durante a primavera.