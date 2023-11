Confira a previsão do tempo para São Leopoldo (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 13°C e 35°C, com destaque para a terça-feira, quando a máxima atingirá 31°C. Na quarta-feira, teremos sol com muitas nuvens pela manhã e chuva na tarde e na noite. Na quinta-feira, o tempo ficará nublado com chuva a qualquer hora. Na sexta-feira, teremos um dia chuvoso. Esteja preparado para enfrentar as variações térmicas e proteja-se dos efeitos nocivos do sol.