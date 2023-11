Este é o panorama do tempo para a cidade de Santo Ângelo (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura irá variar de 12°C a 31°C, com chuvas previstas em alguns dias. Na segunda-feira (6/11), a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 12°C. Na terça-feira (7/11), a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 17°C. Na quarta-feira (8/11), a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 18°C. Na quinta-feira (9/11), a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 22°C. Na sexta-feira (10/11), a temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 19°C. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana!