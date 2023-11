Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Santo Ângelo (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 27°C a 33°C, enquanto a temperatura mínima variará de 18°C a 22°C. Os próximos dias serão marcados por chuvas fortes e trovoadas, seguidos por períodos de sol com muitas nuvens e céu nublado. Além disso, o vento irá soprar em direção ao Leste, Sudoeste e Nordeste, com velocidades variando de km/h a 22 km/h. Esteja preparado para enfrentar um tempo instável e variações de temperatura em Santo Ângelo.