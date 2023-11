Para esta quinta-feira (9 de novembro de 2023), em Santana do Livramento (RS), a temperatura variará entre 16°C e 26°C, indicando a chegada da primavera. Aproveite o tempo ameno e se prepare para as possíveis pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens na tarde. Esteja sempre preparado para as mudanças no tempo e desfrute do dia!