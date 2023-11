Este artigo traz informações sobre o tempo em Santa Maria (RS) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 26°C e 31°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 14°C e 20°C. No dia 22/11/2023, é esperado um dia chuvoso. Já no dia 24/11/2023, teremos um dia de sol com algumas nuvens. Fique atento às condições do tempo e mantenha-se protegido do sol e da chuva.