Este é o boletim meteorológico para Santa Maria (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará de 23°C a 30°C, enquanto a temperatura mínima variará de 16°C a 21°C. Na segunda-feira, 13/11, espera-se um tempo severo com chuva forte e trovoadas durante todo o dia. Na terça-feira, 14/11, o dia será chuvoso com precipitações durante todo o dia e na noite. Na quarta-feira, 15/11, o dia começará com sol entre muitas nuvens, podendo ficar nublado com chuva no fim da manhã. A tarde e a noite serão chuvosas. Na quinta-feira, 16/11, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite também terá muitas nuvens. Na sexta-feira, 17/11, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite também terá muitas nuvens. Esteja preparado para enfrentar um tempo variado durante a próxima semana em Santa Maria (RS).