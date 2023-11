Este é o boletim meteorológico para a cidade de Santa Cruz do Sul (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 23°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 14°C e 21°C. No decorrer dos próximos dias, a cidade terá períodos de sol com muitas nuvens, chuva a qualquer hora e tempo chuvoso durante o dia e na noite. Esteja preparado para as variações de temperatura e para a possibilidade de chuva. Proteja-se da radiação solar e da umidade.