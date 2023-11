Este é o boletim do tempo para Santa Cruz do Sul (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 15°C no dia 20/11/2023, de 31°C e 15°C no dia 21/11/2023, de 27°C e 21°C no dia 22/11/2023, de 28°C e 20°C no dia 23/11/2023 e de 21°C e 15°C no dia 24/11/2023. Esteja preparado para variações térmicas ao longo da semana, com possibilidade de chuvas e períodos de sol.