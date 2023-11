Este é o boletim do tempo para Salvador (BA) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 24°C e 31°C, com sensação térmica oscilando entre 25°C e 37°C, muito quente. O tempo será de primavera, com sol e muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. O vento irá soprar predominantemente do Leste, com velocidades entre 5 km/h e 22 km/h. Há possibilidade de chuva em alguns dias, mas em geral, o tempo será seco. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Salvador (BA), com altos índices de radiação UV.