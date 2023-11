Este é o boletim do tempo para Salvador (BA) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 24°C e 41°C, com sensação térmica ainda mais alta. O tempo será de primavera, com umidade elevada e índice UV extremamente alto. Não há previsão de chuva, mas é importante se proteger do sol intenso. Fique atento às variações de temperatura e cuide da sua saúde.