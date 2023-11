Este é o boletim meteorológico para a cidade de Rio Grande (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará de 15°C a 27°C, com destaque para os dias 20/11/2023 com máxima de 25°C e mínima de 15°C, 21/11/2023 com máxima de 27°C e mínima de 17°C, 22/11/2023 com máxima de 25°C e mínima de 20°C, 23/11/2023 com máxima de 26°C e mínima de 18°C, e 24/11/2023 com máxima de 20°C e mínima de 17°C. Acompanhe as previsões diárias para se preparar para as condições do tempo em Rio Grande (RS).