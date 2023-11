Este é o relatório do tempo para a cidade de Rio Grande (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 16°C e 26°C, com dias de sol e aumento de nuvens, seguidos de pancadas de chuva em alguns dias. Esteja preparado para um tempo mais úmido, com umidade relativa do ar variando entre 70% e 94%. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o melhor que a primavera tem a oferecer em Rio Grande (RS).