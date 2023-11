Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade do Rio de Janeiro (RJ) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura varia entre 21°C e 37°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. No dia 20/11, a temperatura varia entre 21°C e 28°C. Já no dia 21/11, a temperatura varia entre 20°C e 32°C. No dia 22/11, a temperatura varia entre 22°C e 37°C. No dia 23/11, a temperatura varia entre 25°C e 33°C. E no dia 24/11, a temperatura varia entre 24°C e 29°C. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja da chuva e da radiação solar.