Este é o relatório do tempo para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 38°C e 34°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 24°C e 25°C. Haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite em todos os dias, exceto na sexta-feira, quando teremos um dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Lembre-se de se proteger do sol e manter-se hidratado!