Em Rio Branco (AC), nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023, durante a primavera, a temperatura variará entre 22°C e 34°C. O tempo será de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens na tarde, com pouca nebulosidade na noite. Esteja preparado para um dia quente e com possibilidade de chuva em Rio Branco (AC).