Confira as previsões do tempo para o próximo final de semana em Porto Velho (RO). No sábado, 4/11/2023, na primavera, a temperatura máxima será de 34°C e a mínima de 26°C. Já no domingo, 5/11/2023, também na primavera, a temperatura máxima será de 34°C e a mínima de 25°C. O tempo será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite em ambos os dias. Esteja preparado para enfrentar o calor e a umidade, e não se esqueça de se proteger adequadamente contra a radiação UV.