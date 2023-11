Este é o relatório do tempo para a cidade de Porto Velho (RO) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 24°C e 35°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos, com sensação térmica oscilando entre 25°C e 42°C. Fique atento às mudanças no tempo e mantenha-se protegido do sol forte e da umidade elevada.