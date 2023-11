Confira a previsão do tempo para Porto Alegre (RS) nesta próxima semana de primavera. A temperatura variará entre 14°C e 33°C, com destaque para a quarta-feira, dia 8/11, quando a máxima prevista é de 28°C e a mínima de 19°C. Ao longo da semana, é esperada variação térmica significativa, com possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para as mudanças no tempo e não se esqueça de se proteger da radiação solar.