Este é o panorama da previsão do tempo para Porto Alegre (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 14°C e 32°C, com destaque para o dia 21/11/2023, quando a máxima pode chegar a 32°C. Há possibilidade de chuva em alguns dias, com destaque para o dia 22/11/2023, quando são esperados temporais. Esteja preparado para um tempo bastante úmido, com umidade relativa do ar variando entre 48% e 100%.