Este é o boletim meteorológico para Pelotas (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 12°C e 28°C, com dias de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, e tempo severo com chuva forte e trovoada. A umidade estará elevada, variando entre 48% e 100%. Esteja preparado para um tempo típico da primavera, com variação de temperatura e umidade.