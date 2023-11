Este é o boletim meteorológico para Pelotas (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 13°C e 27°C, com dias de chuva e outros de sol. A primavera trará dias quentes e noites frescas, com sensação térmica oscilando entre 14°C e 25°C. Esteja preparado para as condições do tempo e aproveite a semana!