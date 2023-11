Para esta quarta-feira (8/11/2023) em Pelotas (RS), a temperatura variará entre 16°C e 26°C, indicando um dia de temperatura amena na cidade. A estação do ano será a primavera, trazendo consigo a possibilidade de chuvas ao longo do dia. Esteja preparado para um dia com temperaturas agradáveis, mas com possibilidade de chuva em qualquer momento.