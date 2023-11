Este é o panorama do tempo para a cidade de Passo Fundo (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima oscilará entre 26°C e 30°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 12°C e 17°C. O tempo será predominantemente chuvoso, com probabilidade de chuva variando entre 19% e 71%. Além disso, a umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 57% e 100%. Esteja preparado para enfrentar um tempo úmido e chuvoso na cidade de Passo Fundo (RS) nos próximos dias.